Ликвидация капитана Ржицкого, запускавшего ракеты по Виннице: в ВСУ допустили, кто его убрал
Источник:Стратком ВСУ
В Краснодаре во время пробежки был застрелен российский капитан Станислав Ржицкий. Именно он был командиром подводной лодки "Краснодар", из которой Россия наносила ракетные атаки по мирным городам Украины.
В частности, именно с этой лодки атаковали Винницу, убив 27 человек. Самого Ржицкого "убрали" утром 10 июля.
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Кто мог ликвидировать Ржицкого
В Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины рассказали, что Станислав Ржицкий – это командир подводной лодки "Краснодар", наносивший ракетные удары "Калибрамы" по мирным городам Украины.
Его 10 июля 2023 года застрелили в российском Краснодаре. До этого он также исполнял обязанности заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.
По информации украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары, в частности, по Виннице. Но позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для гражданских. Очевидно, был ликвидирован своими же за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования ракетными обстрелами по мирным украинским городам,
– рассказали в ВСУ.
Что известно о ликвидации Ржицкого
- Утром 10 июля 42-летний Станислав Ржицкий отправился на утреннюю пробежку в Краснодаре.
- Он пробегал мимо спорткомплекса "Олимп", когда неизвестный подстерег его и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого.
- Далее нападавший скрылся, а Станислав Ржицкий от полученных ранений скончался на месте. По данным экспертизы, его убили 4 пулями в спину. В теле обнаружили две пули калибра 9 миллиметров.