Он готовился: может ли Пригожин на самом деле быть жив

К вечеру 23 августа стало известно о смерти предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина. Впрочем, у этой истории несколько нюансов, из которых можно предположить, что террорист может быть жив.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Глава ЧВК "Вагнера" мог заранее готовиться к этому.

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Действительно ли Пригожин ликвидирован

Ликвидация Пригожина может стать кампанией по его исчезновению с информационного поля, считает Борис Тизенгаузен. На это указывает скорость, с которой российские СМИ информировали о смерти главаря вагнеровцев, поисковая операция, закончившаяся буквально через несколько часов, и сама идентификация. Уже 24 августа россияне заявили, что и Пригожина, и Утикина узнали "по особым признакам": первого – за отсутствием пальца, второго – по росту и татуировкам.

Он может где-нибудь появиться, но с другим лицом и документами. Пригожин же готовился – у него был двойник, но со всеми пальцами, куча документов на разные фамилии, парики. Он готовился к тому, чтобы изменить имидж,

– объяснил Тизенгаузен.

Версия с публичной казнью от Путина тоже может вызвать немало вопросов. Ведь вагнеровцы под руководством того же Пригожина выполняли свои задачи в Африке и других регионах. А Дмитрий Уткин, которого тоже ликвидировали, не имел четких политических амбиций.

"Чтобы показать что-то другим, нужно было чтобы он (Пригожин – 24 Канал) "вышел" из окна и записку оставил, что больше так не будет. Или отравить его где-то в другой стране – это было бы по-путински, а не взорвать самолет через два месяца", – добавил политтехнолог.

Отметим, распространяется информация, что самолет могла сбить российская ПВО. Американский институт изучения войны предположил, что именно Владимир Путин мог отдать приказ, чтобы отомстить своему "бывшему повару" за унижение из-за июньского мятежа. Сами же россияне озвучивали версию "теракт".

Борис Тизенгаузен о ликвидации Пригожина: смотреть видео

Что будет с вагнеровцами

После ликвидации Пригожина и Уткина остались тысячи наемников ЧВК "Вагнера". В Кремле пока не понимают, что с ними делать и добавили: де-юре ЧВК "Вагнер" не существует, но группа людей есть.

"Вагенровцы – лица, которым просто платили. Пригожин из них только секту не сделал. Они были разношерстные. А их задача, чтобы вовремя деньги платили, дожить и пересидеть полгода. Там не будет дестабилизации: кто заплатит – на той стороне они и будут воевать", – добавил Борис Тизенгаузен.

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