Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, что в военное время верховный главнокомандующий армией противника является законной военной целью. Однако последствия такого поступка могут быть неожиданными.

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Приказ отдавать не нужно

Не следует считать, что ликвидация главы государства-противника может привести к серьезным изменениям во враждебном государстве и на фронте.

Если бы удалось ликвидировать Путина, война не закончилась бы. Военные механизмы позволяют утрату руководства на любом этапе. Есть заместительные механизмы, которые начинают сразу работать. Также есть политические механизмы, перераспределяющие президентские обязанности между ветвями власти,

– объяснил военный эксперт.

Что касается Путина как верховного главнокомандующего, являющегося легальной военной целью, то руководству Украины не нужно было бы отдавать приказ на его ликвидацию.

Если у любого украинского военного или представителя спецслужб возникнет возможность ликвидировать Путина, они однозначно воспользуются ею,

– заметил военный эксперт.

Роман Свитан рассказал, может ли ликвидация Путина может изменить ход войны: смотрите видео

Он подчеркнул, что ликвидация руководства противника в ходе боевых действий выполняется без приказа. А после горячей фазы должен остаться механизм ликвидации террористической организации, которой является министерство обороны России.

"Для этого нужно через Верховную Раду провести закон, в котором минобороны врага определится как террористическая организация", – отметил Роман Свитан.

Обратите внимание! Во многих странах российская ЧВК "Вагнера" считается террористической организацией, а каждый ее участник – террористом и должен быть ликвидирован любой спецслужбой Украины или другого государства, признавшего эту ЧВК – террористической организацией.

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