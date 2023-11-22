Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про те, що у воєнний час верховний головнокомандувач армії противника є законною військовою ціллю. Однак наслідки такого вчинку можуть бути неочікуваними.

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Наказ віддавати не потрібно

Не варто вважати, ліквідація глави держави-противника може призвести до серйозних змін у ворожій державі та на фронті.

Якби вдалося ліквідувати Путіна, війна б не закінчилась. Військові механізми дозволяють втрату керівництва на будь-якому етапі. Існують замісні механізми, які починають одразу працювати. Також є політичні механізми, які перерозподіляють президентські обов'язки між гілками влади,

– пояснив військовий експерт.

Щодо Путіна як верховного головнокомандувача, який є легальною військовою ціллю, то керівництву України не потрібно було б віддавати наказ на його ліквідацію.

Якщо у будь-якого українського військового або представника спецслужб виникне можливість ліквідувати Путіна, вони однозначно скористаються нею,

– зауважив військовий експерт.

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Він наголосив, що ліквідація керівництва противника під час бойових дій виконується без наказу. А після гарячої фази повинен залишитися механізм ліквідації терористичної організації, якою є міністерство оборони Росії.

"Для цього потрібно через Верховну Раду провести закон, в якому міноборони ворога визначиться як терористична організація", – зазначив Роман Світан.

Зверніть увагу! У багатьох країнах російська ПВК "Вагнера" вважається терористичною організацією, а кожний її учасник – терористом та має бути ліквідований будь-якою спецслужбою України чи іншої держави, яка визнала цю ПВК – терористичною організацією.

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