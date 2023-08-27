Ликвидировали вагнеровца Бибера, которого Пригожин оставил "стеречь" Бахмут
Наши защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. Стало известно, что несколькими неделями ранее был уничтожен вагнеровец Бибер. Его Пригожин оставил, чтобы "охранял" Бахмут.
Так, количество воюющих в Украине вагнеровцев продолжает сокращаться. Как пишут в телеграм-каналах, несколько недель назад ликвидировали бойца ЧВК с позывным Бибер.
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Бибер больше не будет "охранять" Бахмут
Собственно, Бибера, а также другого вагнеровца с позывным Долик, оставил Пригожин в конце весны. Тогда финансист ЧВК "Вагнера" выводил наемников. Мол, Бибер и Долик получили важную задачу – "стеречь" Бахмут.
25 мая 2023 года в сеть выложили видео с Евгением Пригожиным. На нем финансист ЧВК "Вагнера" рассказывает, что оставляет русскому регулярному войску в помощь двух своих наемников. Заметим, что судьба Долика пока неизвестна.
Обратим внимание, что вагнеровцы гордятся Бибером. Мол, у наемника были внутренние награды типа "Окопный крест" и медаль "За участие в Бахмутской мясорубке".
Добавим, что война в Украине – не первая в его биографии. Он также воевал в Чечне и был среди тех, кто штурмовал и уничтожал Грозный. Собственно, Бахмут оккупанты тоже буквально стерли с лица земли.
Можем констатировать, что Бибер опередил Пригожина. Последнего ликвидировали 23 августа. Доподлинно неизвестно, была ли авиакатастрофа случайностью или спланированной операцией. Но точно известно одно: ЧВК "Вагнера" осталась без главного своего финансиста.
Поскольку мы заговорили о ликвидации вагнеровцев, то нелишне будет вспомнить об актуальных потерях врага.
Количество "пакетов" растет ежедневно
- Через сутки 25 августа нашим защитникам удалось уничтожить 460 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – около 260 270 оккупантов.
- Кроме того, в металлолом превратили немало техники врага. Так называемая "вторая армия мира" осталась без 4 390 танков, 8 539 боевых бронированных машин, 5 379 артиллерийских систем, 726 РСЗО и 497 средств ПВО.
- А еще оккупанты не досчитаются 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 367 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 411 крылатых ракет, 18 судов, 7 823 автомобилей и автоцистерн, а также 804 единиц спецтехники.