Согнали мощные силы и много техники: как действуют враг на Лимано-Купянском направлении

Оккупанты согнали мощные силы на Лимано-Купянском направлении. Там враг накопил более 110 тысяч личного состава и немало техники. А именно – около 1000 танков и около 2000 боевых бронированных машин.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что также враг собрал там около 800 артиллерийских систем и около полутысячи РСЗО.

К теме ВСУ преуспевают на Юге, враг безрезультатно штурмует на Востоке: карта боевых действий на 4 октября

На Восточном направлении продолжаются тяжелые боевые действия. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Отметим, что 3 октября президент Украины посетил Лимано-Купянское направление.

Визит президента на Лимано-Купянское направление показывает важность этого направления и стратегическое значение его как для нас, так и для противника,

– заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки.

Россияне аккумулируют свои резервы на этом направлении. В частности, 25-ю российскую армию, которую недавно туда перебросили. В настоящее время боевые действия там стали интенсивнее. Противник применяет авиацию и штурмует позиции. Так, за минувшие сутки, 3 октября, там россияне 11 раз проводили штурмы. Враг 600 раз обстрелял позиции украинской армии. 20 раз он применял авиацию. ВСУ продолжают принимать необходимые меры, чтобы оккупанты не смогли прорвать оборону на этом направлении.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Враг имеет потери

Тем временем украинские бойцы на Лимано-Куянском направлении ликвидировали 94 оккупанта. Также ВСУ уничтожили 2 танка россиян, 1 миномет и ряд российских пушек. Кроме того, наши бойцы уничтожили станцию наблюдения "Муром-М".

"Это станция наблюдения в реальном времени, которая обнаруживает цели и докладывает на командный пункт. Подает сигналы "тревога", когда обнаруживает нашу технику или пехоту. Что, конечно, облегчает противнику обнаруживать наши силы", – добавил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Все будет зависеть от ситуации

Оккупанты готовятся к зиме. Подготавливают буржуйки и технику на зимний период. Однако это россиянам не везде удается делать, ведь на фронте достаточно тяжелые боевые действия.

К зиме готовится и украинская армия. Наши бойцы готовятся к изменению климатических условий.

"Не думаю, что это повлияет на интенсивность. Если в прошлом году был сезон дождей, то в этом году его может и не быть. И земля замерзнет, и техника так же как летом сможет ходить. Будем выходить из оперативной обстановки и текущей ситуации", – подчеркнул Илья Евлаш.

Что происходит на Лимано-Купянском направлении: главное