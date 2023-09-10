Российское командование продолжает мечтать, – Коваленко оценил возможности россиян под Купянском

Лимано-Купянское направление фронта остается одним из самых горячих. Ведь существует угроза того, что оккупанты начнут наступательные действия на этом участке.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Россия может усилить свои войска в этом направлении. Однако это не позволит оккупантам реализовать свои планы.

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Функционал российских войск не изменился

Противник проводит наступательные действия на Лимано-Купянском направлении и пытается концентрировать тут свои силы.

Российское командование продолжает мечтать о том, что они смогут прорвать по Лимано-Купьянской оси украинскую оборону. Особенно в направлении Лимана, Борового и самое главное – Купянская,

– подчеркнул военный обозреватель.

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Однако в целом и структурно качество российских подразделений для этого прорыва не изменилось. Таким же, каким оно было в июне, июле остается и в сентябре.

Военный обозреватель спрогнозировал действия оккупантов на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Их структура и функционал, прежде всего, оборонный, и он не изменился.

"Это свидетельствует о том, что они могут интенсифицировать свои действия. Но достичь значимого результата, например, захватить Купянск или хотя бы Купянск-Узловой, у них на сегодня нет возможности", – отметил Александр Коваленко.

Что происходит вблизи Купянска

Украинские пограничники попали по командному пункту оккупантов дроном-камикаде. Успешную атаку совершили бойцы "Стальной границы". Ударный БПЛА, запущенный ими, отработал по внедорожнику и часть здания.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш подчеркнул, что цель россиян на Лимано-Купянском направлении захватить город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой. Оккупация этих двух населенных пунктов, являющихся к тому же железнодорожными узлами, позволит врагу упростить на этом участке фронта логистику, которая сосредоточена на железной дороге.

Ранее стало известно, что россияне сосредоточили на Лимано-Купянском направлении примерно 110 тысяч военных. Однако среди них не все принимают непосредственное участие в боевых действиях. Есть и составляющие подразделения тылу, обеспечение и обслуживание войск.