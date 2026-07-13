Трамп рассказал подробности своего последнего разговора с Линдси Грэмом

На днях на 72-м году жизни скончался сенатор–республиканец Линдси Грэм. За несколько дней до этого он посетил Украину.

Президент США поговорил по телефону с сенатором после его возвращения. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Что сказал Трамп?

10 июля Линдси Грэм побывал в Украине и встретился с президентом Зеленским. Сенатор посетил производство украинских беспилотников SkyFall.

Дональд Трамп рассказал, что во время разговора Грэм сообщил, что только что вернулся из Украины. По словам президента, сенатор говорил хорошо, но чувствовал себя уставшим.

Трамп рассказал, что в конце разговора они договорились о встрече. Она должна была состояться в ближайшие дни. Американский президент сказал, что около 01:00 ночи ему сообщили о смерти политика.

"Я сказал: „Я просто не могу в это поверить“. Для меня он был как член семьи,

– сказал Дональд Трамп.

Напомним, сенатор Линдси Грэм был известен своей поддержкой Украины и жестким отношением к России. После начала полномасштабного вторжения он выступал за поставки оружия Киеву и ужесточение санкций против Москвы. Вместе с демократом Ричардом Блюменталем он разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против России и государств, которые закупают ее энергоресурсы.

Что известно о смерти Грэма?

После завершения телефонного разговора сенатор сообщил одному из своих собеседников, что плохо себя чувствует. Когда его призвали немедленно обратиться за медицинской помощью, сенатор ответил, что сделает это после запланированного эфира, сообщило Axios.

Associated Press сообщило, что предварительной причиной смерти Линдси Грэма стал разрыв аорты. Диссекция во внутренней стенке аорты была связана с затвердением его артерий.