Проект "Линия дронов": в Минобороны рассказали, как присоединиться к ведущим подразделениям

В Силах обороны Украины стартовал проект "Линия дронов". В будущем он может масштабироваться на следующих стадиях. Сейчас мотивированных украинцев призывают присоединиться.

Эффективные и авторитетные подразделения нуждаются в новых людях. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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"В будущем этот проект может масштабироваться на следующих стадиях. Но сейчас мы призываем присоединиться, потому что есть такая возможность. Стоит ею воспользоваться для тех, кто колебался, кто разбирается в инженерной технике или просто хочет служить в армии, БПЛА, кто является геймером и хочет работать с FPV-дронами", – сказал он.

Как можно присоединиться

Дмитрий Лазуткин отметил, что подать заявку на участие можно на сайте droneline.army.gov.ua или через горячую линию 0 800 301 314. Также присоединиться можно через приложения "Дия" или "Армия+", если говорится о переводе. Кроме того, это можно сделать через рекрутинговые центры.

Это о службе, о мобилизации, о контракте, если говорится о людях возрастной категории 18 – 24. Подать заявку на участие можно на сайте. В заявке есть своеобразная анкета, где очень много вопросов: где человек хочет служить, какой он имеет опыт,

– подчеркнул спикер.

Человек заполняет информацию о себе, ознакамливается с тем, какие есть должности. Затем с ним связываются представители подразделений, запускается процесс мобилизации и привлечения в армию.