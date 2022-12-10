Никто не говорит, что пойдем "в лоб", – боец ВСУ о бетонной обороне россиян возле Сватового
Российские захватчики готовят мощную линию обороны на Востоке Украины. Это создаст некоторые трудности, но не остановит наступление Вооруженных Сил Украины.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Российские оккупанты возле Сватового Луганской области построили практически непрерывную линию обороны протяженностью 60 километров.
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Кроме противотанковых пирамид из цемента, поставленных вагнеровцами, российские оккупанты перерыли поля в Луганской и Донецкой областях. Как сообщил Сазонов, россияне "зарываются" в землю и обустраивают бетонные перекрытия.
"Это все достаточно мощно. Любой окоп или бетонное укрепление – это трудности для нас, ведь это хорошее место для обороны (для врага – 24 канал)", – отметил военнослужащий ВСУ.
Он добавил, что разбирать это будет очень долго и сложно.
Как будут действовать ВСУ на Востоке Украины
Однако, несмотря на попытки россиян таким образом остановить наступательные действия украинских военных, им это вряд ли удастся.
Никто не говорит о том, что мы пойдем "в лоб". Мы можем обойти. Также мы можем перерезать логистические цепочки, как это было в Херсонской области, где также было 3 линии обороны,
– отметил Сазонов.
По его словам, очень мощные укрепления были и в Херсоне. Однако когда ВСУ разбити логистику оккупантов, то они, оставаясь без поставки боекомплекта, провизии, техники и ремонта, ушли сами.
"Ведь держать оборону можно, однако без связи с тылом, без поставки боеприпасов автомат быстро превращается в палку, а артиллерия – в ненужное железо", – сказал политолог.
Кирилл Сазонов рассказал о том, как будут действовать ВСУ на Востоке Украины: смотрите видео
Почему на Донбассе труднее разбить логистические пути россиян
Военнослужащий ВСУ отметил, что разбить логистику оккупантов на Луганском и Донецком направлении будет сложнее, чем на Юге Украины.
Сейчас оккупанты переправляют все на Восток из России по железной дороге. Тем более, что пока под контролем россиян находятся Дебальцево и Иловайск – мощные узловые станции. В этом плане им проще, чем в Херсоне,
– рассказал Сазонов.
Он добавил, что все это временно, ведь украинская артиллерия хорошо стреляет.
"Жест доброй воли" в Запорожской области
В частности, российские захватчики уже почувствовали работу украинских артиллеристов на Запорожском направлении. Как сообщил Сазонов, оккупанты недавно совершили "жест доброй воли" в населенных пунктах Пологи и Инженерное Запорожской области.
Они просто собрались и ушли, потому что наша артиллерия доставала там их склады, места базирования и пути снабжения. ВСУ рубили логистику россиян очень жестко. И они поняли, что им лучше уйти,
– сказал военнослужащий.
Он добавил, что в соцсетях и закрытых пабликах выжившие в Херсоне россияне, а также те, кто был в Новой Каховке и на Запорожском направлении, с ужасом делятся подробностями о работе украинских артиллеристов, летчиков и операторов ракетных систем.
Ситуация на фронте: главное
- Российские захватчики пытаются удержать оккупированные территории и захватить новые. За последние сутки они шли в атаку около 13 населённых пунктов. Все атаки врага были на Донбассе. Однако ВСУ успешно отбросили россиян на их позиции.
- Украинские военные продолжают титанически защищать родную землю от врага. Сложные бои сейчас продолжаются вблизи Бахмута и в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в Бахмут.
- Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, к Новому году украинцев ожидают хорошие новости. По словам Гайдая, наши военные находятся в нескольких километрах от Кременной.