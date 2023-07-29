Четкая линия фронта видна даже из космоса: впечатляющий снимок, сделанный над Украиной

В сети появился свежий спутниковый снимок, на котором видны масштабы кровопролитной войны в Украине. Даже из космоса можно увидеть четкую линию фронта, которая проходит по нашим землям.

Фото обнародовал журналист и геопространственный аналитик Майкл Круикшенк. Он также высказался об увиденном.

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Чрезвычайно видеть, насколько четко сейчас выражена линия фронта в Украине, даже если смотреть из космоса в макромасштабе,

– подчеркнул он.

Он также добавил, что за линией серого цвета, обозначающей высохшее Каховское водохранилище, идет темно-зеленая линия. Это поля, где слишком опасно для сельского хозяйства.

Россия взорвала Каховскую ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате были затоплены многие районы на Юге Украины, в том числе на оккупированном его участке, погибли люди и животные, были разрушены дома и возникли проблемы с питьевой водой.

Враг устроил масштабную катастрофу, последствия которой будут еще долго влиять на экологию, сельское хозяйство и жизнь обычных украинцев. Само водохранилище постепенно превращается в пустыню.

18 июля правительство утвердило экспериментальный проект по началу восстановления Каховской ГЭС. Он рассчитан на 2 года.

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Заметим, что оккупанты захватили Северо Крымский канал и Каховскую ГЭС в первые дни полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.