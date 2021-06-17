Комментарий Путина по Донбассу был единственным, который вызвал у него эмоцию, – Гармаш

Джозеф Байден и Владимир Путин во время встречи в Женеве обсудили вопросы войны на Востоке Украины. Однако комментарий главы Кремля по Донбассу был единственным, который вызвал у него эмоцию.

Представитель Донбасса в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что Путин очень нервно отвечал на вопросы об Украине. Это свидетельствует, что вопрос войны на Донбассе лидеры стран обсуждали очень серьезно, а взаимопонимания между ними не было.

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Разговор был очень серьезным

По словам Гармаша, когда Путин отвечал журналистам на вопросы об Украине, то доказывал свою правоту, будто продолжая доказывать ее Байдену.

Ввиду этого, договоренностей по Донбассу нет, но разговор был очень серьезный с позиции Байдена относительно концентрации российских войск на украинской границе.

Я обратил внимание, 2 раза пересмотрел пресс-конференцию Путина, на то, что его комментарий по украинскому вопросу, Донбассу был единственным, который вызвал у него эмоцию,

– подчеркнул он.

После саммита ничего не изменится

Гармаш предположил, что на переговорах в Трехсторонней контактной группе мало что изменится. В то же время США и Россия и в дальнейшем будут иметь разные позиции по Украине.

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Как отметил представитель Донетчины в ТКГ, выступление Байдена после саммита свидетельствует о том, что он является человеком ценностей. В то же время Путин лишь ищет возможности договориться.

Гармаш рассказал о встрече Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: коротко