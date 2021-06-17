Представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що Путін дуже нервово відповідав на запитання про Україну. Це свідчить, що питання війни на Донбасі лідери країн обговорювали дуже серйозно, а взаєморозуміння між ними не було.

До теми Ніякого прориву не відбулось, – Тизенгаузен про зустріч Байдена і Путіна

Розмова була дуже серйозною

За словами Гармаша, коли Путін відповідав журналістам на запитання про Україну, то доказував свою правоту, ніби продовжуючи доводити її Байдену.

Зважаючи на це, домовленостей щодо Донбасу немає, але розмова була дуже серйозна з позиції Байдена щодо концентрації російських військ на українському кордоні.

Я звернув увагу, 2 рази передивився пресконференцію Путіна, на те, що його коментар щодо українського питання, Донбасу був єдиним, який викликав у нього емоцію,

– наголосив він.

Після саміту нічого не зміниться

Гармаш припустив, що на переговорах у Тристоронній контактній групі мало що зміниться. Водночас США та Росія й надалі матимуть різні позиції щодо України.

Дізнайтеся більше Ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я, – Трамп про зустріч Байдена з Путіним

Як зауважив представник Донеччини у ТКГ, виступ Байдена після саміту свідчить про те, що він є людиною цінностей. Натомість Путін лише шукає можливості домовитися.

Гармаш розповів про зустріч Байдена та Путіна: дивіться відео

Зустріч Байдена та Путіна: коротко