Могут ли забрать мандаты у всех нардепов из ОПЗЖ: Зеленский ответил на петицию
Источник:ОП
Петиция о лишении мандатов нардепов запрещенной партии ОПЗЖ набрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за месяц. Президент Владимир Зеленский ответил на нее.
Президент Украины обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.
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Что сказал Зеленский
Отметим, что петиция была опубликована 9 января и собрала более 37 000 голосов. Ее авторы предлагали президенту выйти с законодательной инициативой по лишению мандатов народных депутатов из бывшей партии ОПЗЖ.
Глава государства также подчеркнул, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые позволили бы одномоментно и срочно лишить депутатов своих мандатов.
Зеленский пояснил, что любые проекты законов заранее готовятся аппаратом Верховной Рады по представлению комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденной повесткой дня сессии Верховной Рады и подаются на рассмотрение Согласительного совета.
В декабре президент уже отвечал на похожую петицию. Тогда он поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запретной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Деятельность запрещенной ОПЗЖ: главное
- После того, как суд запретил партию ОПЗЖ, народные депутаты сформировали депутатскую группу в парламенте "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.
- Членов бывшей ОПЗЖ постоянно задерживают на взяточничестве и работе на Россию. Часто сторонники пророссийской партии выполняют функции наводчиков или российских агентов, передающих российской ФСБ информацию о дислокации ВСУ.
- 29 января стало известно, что Наталья Королевская и ее муж – нардеп Юрий Солод – н описали заявление на составление мандатов. В частности, это произошло после расследование УП. В сюжете говорится, что супруги перебрались в Дубай, где приобрели себе недвижимость.