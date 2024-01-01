Взрывная новогодняя ночь: в оккупированном Лисичанске могли поразить базу россиян
В ночь на 1 января во временно оккупированном Лисичанске прогремели мощные взрывы. В сети сообщают, что под ударом оказалась база оккупантов.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, в том числе "Новости Донбасса". Там утверждают, что прилет находился в здании бывшего училища, где оккупанты обустроили собственную базу.
Смотрите также оккупанты в Луганской области массово отказались идти в бой: какое решение по ним приняли в Кремле
В Лисичанске могли поразить вражескую базу
Около 23:40 во временно оккупированном Лисичанске прогремели мощные взрывы. После этого, возможно, начали детонировать боеприпасы. Факт того, что в Лисичанске раздались взрывы, подтвердили в оккупационной администрации.
В 00:40 (23:40 по Киеву – 24 Канал) улицы города осветили разрывы снарядов. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне – в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал,
– сообщили оккупанты.
Местные телеграм-каналы пишут, что взрывы прогремели на территории одного из училищ, где оккупанты обустроили базу. Вероятно, говорится о 94-м училище. Именно в здании этого учебного заведения русские "казацкие" добровольческие отряды "Кубань".
Оккупированные территории: последние новости
- Утром 1 января во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. В небо сразу поднялись клубы дыма. Впоследствии Силы специальных операций сообщили, что в Донецкой области уничтожили ЗРК "Бук".
- В ночь на 1 января оккупанты заявили о взрывы в Донецке. Российские захватчики жаловались, что под ударом оказалась гостиница "Донецк палас". Кремлевские пропагандисты заявили, что якобы 4 человека погибли, еще 13 – получили ранения.
- В ночь на 28 декабря во временно оккупированном Мелитополе сгорела баня, в которой любили отдыхать русские военные. Символично, что пожар устроили сами российские спасатели, отмечавшие профессиональный праздник.