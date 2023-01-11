Литва передает Украине системы ПВО и зенитные ракетные установки
В среду, 11 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов, где встретился с польским и литовским лидерами. Во время этой встречи глава Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Вильнюс предоставит ВСУ системы ПВО и новейшие ЗРК.
Президенты трех государств встретились в рамках Люблинского треугольника. После этого на брифинге для СМИ Науседа заявил, что Киев получит вооружение. Об этом передает 24 Канал.
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Хорошие новости из Литвы
Науседа отметил, что в Литве часто бывают политические споры и дискуссии, однако они никогда не касаются поддержки Украины. С его слов понятно, что Вильнюс будет неукоснительно поддерживать наше государство в войне против России. Все политические партии страны стоят на одном фронте ради этого.
Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой,
– сказал президент Литвы.
В то же время он акцентировал внимание на том, что его государство будет продолжать поддерживать наше – на энергетическом фронте. Вильнюс передал Украине несколько партий генераторов и будет продолжать это делать.
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Польша также предоставит Украине танки
- На этом же брифинге стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2. Об этом заявил президент государства Анджей Дуда.
- В то же время, глава нашего государства Зеленский после этой встречи сообщил, что решение о помощи должна принять еще одна страна. Какая именно – он не отметил.
- Также в связи с этим стоит упомянуть, что Италия готова передать Украине еще больше военного оружия. На этом акцентировал вице-премьер Антонио Таяни.