Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

Литва продолжает помогать Украине. Так, нашему государству передали еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Кстати, ранее Литва пообещала передать Украине дроны-камикадзе Warmate.

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Литва в очередной раз помогла Украине

Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы,

– сообщил Анушаускас.

Министр отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.



Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров / Арвидас Анушаускас

Обратите внимание! БТР М113 – главный гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира. Это относительно легкая машина, весом чуть больше 10 тонн.

М113 обладает большим оперативным запасом хода, может преодолеть глубокие водные помехи, легко адаптируется к широкому диапазону задач. А еще имеет высокую проходимость и бронирование из алюминиевого сплава. Вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом Браунинг М2НВ. М113 может одновременно перевозить 11 солдат с полной выкладкой.

Как Литва помогает Украине

16 сентября стало известно, что Литва передает Украине бронетранспортеры М113.

23 сентября Литва передала бронетехнику для ВСУ, а 26 сентября – 50 бронетранспортеров M113.

Кроме того, в Украину из Литвы прибыла первая партия из 13 генераторов. Литовские друзья уже готовят к отправке второй груз.

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