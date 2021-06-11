"Режим в Минске может способствовать миграции": Литва построит палаточный городок для беженцев

Вблизи Вильнюса планируют создать палаточный городок для беженцев. Там смогут жить примерно 350 человек.

Руководитель Центра регистрации иностранцев в Пабраде Александрас Кисловас заявил, что создание такого городка необходимо. Центр принимает новых людей, которым нужно предоставить жилье.

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Нам будет необходим палаточный городок для иностранцев, которых принимают в наш центр, поскольку здания, инфраструктура и помещения для проживания не появятся магическим образом за день или два,

– подчеркнул Кисловас.

Он также отметил, что эти палатки будут существенно отличаться от туристических. Там будет вентиляция, кондиционирование и обогрев.

В то же время в этих палатках власти постараются поселить наиболее уязвимых мигрантов. Обратят внимание на такие факторы: это один человек или семья с детьми, или одинокая мама.

Местные СМИ сообщают, что "по данным органов власти Литвы, режим в Минске может способствовать незаконной миграции через территорию Беларуси".

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