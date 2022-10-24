Это скоро закончит войну: что Литва предлагает предоставить Украине для победы над Россией

Литва призывает союзников помочь Украине закончить войну с Россией, цена которой ежедневно растет. Каждый день Россия разрушает украинские семьи, а цена восстановления Украины растет.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Литовский министр призывает союзников не откладывать, а предоставить Украине тяжелое вооружение.

Кстати Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T как можно быстрее, – Шольц

Литва призывает предоставить Украине тяжелое вооружение

По словам главы МИД Литвы, тяжелое вооружение поможет Украине быстрее закончить войну с Россией.

Каждый день Путин разрушает инфраструктуру, а стоимость обновления Украины растет. Каждый день Путин разрушает семьи, а психологическая травма умножается. Чего мы ждем? Давайте отправлять Минобороны Украины тяжелое вооружение, которое бы скорее закончило войну,

– написал он в твиттере.

Заявление главы МИД Литвы прозвучало после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не предоставит Украине танки Leopard. Шольц заявил, что военная помощь Украине основывается на четком принципе – "нельзя делать это самостоятельно".

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