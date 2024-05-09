Чтобы сдержать Россию: в Литве впервые запустят ракеты из установок HIMARS

В Литве планируют провести военные учения. Страна впервые запустит ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Подобные действия имеют целью сдержать Россию от ее потенциальной агрессии. Очевидно решение об учениях было принято на фоне разговоров о готовности Путина провести мини-операцию против любой страны Балтийского региона.

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"Бездействие не является деэскалацией"

Глава литовского оборонного ведомства Лауринас Кащюнас рассказал, что в рамках учений армией страны будет выпущено несколько ракет HIMARS с полигона в Кайряй, что на севере центральной Литвы, на 10 километров в Балтийское море.

Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот – восток может понять это как возможность действовать,

– заявил он.

По его словам, это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО. Известно, что это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море с этой системы реактивного залпового огня.

"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято сравнительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, посылает четкий сигнал", – добавил министр обороны страны.

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