Чтобы сдержать Россию: в Литве впервые запустят ракеты из установок HIMARS
Источник:LRT
В Литве планируют провести военные учения. Страна впервые запустит ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Подобные действия имеют целью сдержать Россию от ее потенциальной агрессии. Очевидно решение об учениях было принято на фоне разговоров о готовности Путина провести мини-операцию против любой страны Балтийского региона.
Смотрите также Россия глушит сигнал GPS над странами Балтии: для чего это Кремлю и как угрожает гражданской авиации
"Бездействие не является деэскалацией"
Глава литовского оборонного ведомства Лауринас Кащюнас рассказал, что в рамках учений армией страны будет выпущено несколько ракет HIMARS с полигона в Кайряй, что на севере центральной Литвы, на 10 километров в Балтийское море.
Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот – восток может понять это как возможность действовать,
– заявил он.
По его словам, это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО. Известно, что это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море с этой системы реактивного залпового огня.
"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято сравнительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, посылает четкий сигнал", – добавил министр обороны страны.
Россия может напасть на НАТО
- Ранее немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году.
- Министр обороны Германии Борис Писториус предполагал, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса уже через пять – восемь лет. По словам Писториуса, опасность для Альянса возрастет, если Путин выиграет войну против Украины.
- Члены НАТО обеспокоены гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса. По сообщению НАТО, в течение последних недель были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.