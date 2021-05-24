Литва запрещает все авиарейсы, проходящие через Беларусь

24 мая 2021 , 14:15
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Источник:

Delfi

Правительство Литвы запретил отбытие и прибытие в страну всех самолетов, маршруты которых проходят через Беларусь. Принятое решение начнет действовать с полуночи 25 мая.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что соответствующий запрет позволит сохранить жизнь и безопасность путешественников.

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Что до полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства,
– сказала чиновница.

Запрет касается 10 направлений

Со своей стороны министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил: "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены". По его словам, запрет касается 10 направлений.

Наши данные показали, что это коснется 26 рейсов в сутки. Это все полеты на юг – Турция, те же Афины,
– добавил он.

Марюс Скуодис подытожил: "Это не означает запрет на полеты, это означает, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут".

Что этому предшествовало: коротко

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Автор: Олег Васьків