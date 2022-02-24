В Литве вводят чрезвычайное положение из-за вторжения России в Украину

Литва вводит чрезвычайное положение по всей стране. Гитанас Науседа принял соответсвующее решение после вторжения войск России на территорию Украины.

Литва отреагировала на официальное введение русской армии на территорию Украины и начало официальной войны.

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Литва вводит ЧС

Президент Литвы Гитанас Науседа вводит в стране чрезвычайное положение в связи с вторжением войск России на украинскую землю. После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение примет Сейм на внеочередной сессии.

Военное положение в Украине

Утром 24 февраля государство-агрессор напало на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины.

Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов.