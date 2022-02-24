В Литве вводят чрезвычайное положение из-за вторжения России в Украину
24 февраля 2022 , 11:13Читати новину українською
Литва вводит чрезвычайное положение по всей стране. Гитанас Науседа принял соответсвующее решение после вторжения войск России на территорию Украины.
Литва отреагировала на официальное введение русской армии на территорию Украины и начало официальной войны.
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Литва вводит ЧС
Президент Литвы Гитанас Науседа вводит в стране чрезвычайное положение в связи с вторжением войск России на украинскую землю. После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение примет Сейм на внеочередной сессии.
Военное положение в Украине
- Утром 24 февраля государство-агрессор напало на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины.
- Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов.