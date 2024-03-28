Литвиненко вместо Данилова: у Зеленского рассказали об ожиданиях от нового секретаря СНБО

На днях Президент провел очередную важную кадровую смену в руководстве страны. На должность секретаря СНБО он назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины. Подоляк объяснил, для чего нужна была эта ротация.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в эфире телемарафона рассказал, какие именно задачи стоят перед новоизбранным главой Совета нацбезопасности, передает 24 Канал.

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Должен дать ответы на сложные вопросы

По словам чиновника, Зеленский хотел бы усилить определенные направления работы СНБО. Именно поэтому он заменил главу этой структуры.

Подоляк подчеркнул, что глава государства ожидает от Литвиненко более объемного анализа относительно того, как Украина должна действовать в этой войне с точки зрения политического обоснования и информационной стратегии.

Зеленский хочет иметь полный анализ того, как будут развиваться события в России в тех или иных сценарных планах, а также, как измениться ситуация с учетом выборов, которые вскоре состоятся во многих странах Европы и США.

Функция СНБО сейчас будет иметь больше аналитической составляющей как раз для того, чтобы эти сценарии были у президента на столе абсолютно четко прописаны,

– подчеркнул Подоляк.

Напомним, что сам Зеленский назвал замену секретаря СНБО "перезагрузкой системы управления". В то же время он уточнил, что Данилов остается в команде, его переведут на другое направление.

Советник главы ОП считает, что ротация внутри команды – это вполне нормальное явление и современный метод менеджерирования, направлен на то, чтобы улучшить работу определенного ведомства.

: 26 марта стало известно об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначении на нее Александра Литвиненко, который в то время возглавлял Службу внешней разведки, и одновременно имел опыт работы в должности заместителя секретаря СНБО. Известно, что в свое время Литвиненко учился в Академии ФСБ, а потому знает это ведомство как свои "пять пальцев". Главой Службы внешней разведки Украины Зеленский назначил Олега Иващенко.