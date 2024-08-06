Ливан массированно атакует Израиль дронами: в городах слышны взрывы, ранены

Во вторник, 6 августа, Ливан запустил по Израилю дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Кроме этого, уже есть информация о взрывах в городах, в небо поднимаются столбы дыма. Есть первые раненые.

Смотрите также Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и вмешается ли Турция

Атака на Израиль

В северных регионах Израиля, в частности в городе Акко раздается воздушная тревога. Также сообщается о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками.

Что происходит в Израиле: смотрите видео

Служба скорой помощи Magen David Adom говорит, что ее медики обследуют территорию, где есть сообщения об ударах. Сейчас есть информация, что два человека получили ранения в северном арабском городе Мазраа в Западной Галилее. Мужчина в возрасте 40 лет находится в критическом состоянии. Также есть информация о взрыве беспилотника вблизи города Нагария.

Атака Ливана на израильские города: смотрите видео

Ответственность за массированный рой беспилотников взяла на себя ливанская террористическая группировка "Хезболла", которая поддерживается Ираном. Шиитское движение утверждает, что его нападение было на военные цели.

Источник в группе сообщил Reuters, что сегодняшняя атака еще не является местью за убийство Израилем командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе. Тогда ЦАХАЛ ударил по Бейруту – столицы Ливана.

Эскалация на Ближнем Востоке