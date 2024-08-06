Ливан массированно атакует Израиль дронами: в городах слышны взрывы, ранены
Во вторник, 6 августа, Ливан запустил по Израилю дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих регионах объявлена воздушная тревога.
Кроме этого, уже есть информация о взрывах в городах, в небо поднимаются столбы дыма. Есть первые раненые.
Смотрите также Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и вмешается ли Турция
Атака на Израиль
В северных регионах Израиля, в частности в городе Акко раздается воздушная тревога. Также сообщается о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками.
Что происходит в Израиле: смотрите видео
Служба скорой помощи Magen David Adom говорит, что ее медики обследуют территорию, где есть сообщения об ударах. Сейчас есть информация, что два человека получили ранения в северном арабском городе Мазраа в Западной Галилее. Мужчина в возрасте 40 лет находится в критическом состоянии. Также есть информация о взрыве беспилотника вблизи города Нагария.
Атака Ливана на израильские города: смотрите видео
Ответственность за массированный рой беспилотников взяла на себя ливанская террористическая группировка "Хезболла", которая поддерживается Ираном. Шиитское движение утверждает, что его нападение было на военные цели.
Источник в группе сообщил Reuters, что сегодняшняя атака еще не является местью за убийство Израилем командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе. Тогда ЦАХАЛ ударил по Бейруту – столицы Ливана.
Эскалация на Ближнем Востоке
- Ранее лидеры Ирана и "Хезболлы" публично пообещали отомстить за недавние убийства высшего военного командира Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Гании. Израильские и американские чиновники ожидали, что Иран может массированно обстрелять территорию Израиля уже в понедельник, 5 августа.
- Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке, развертывая дополнительные военные корабли и истребители в регионе в ожидании возможного нападения Ирана на Израиль.
- Журналисты The Times of Israel писали, что Иран планирует запустить дроны из Сирии по Израилю. Вероятным местом запуска называли Дамаск и сирийскую пустыню.
- NBC News отмечало, что Израиль готовится к возможной многодневной ракетной и дроновой атаке со стороны Ирана и "Хезболлы". Тегеран может нанести гораздо более сильной и более неожиданной атаки, чем апрельская.