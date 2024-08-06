Окрім цього, вже є інформація про вибухи у містах, у небо здіймаються стовпи диму. Є перші поранені.
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Атака на Ізраїль
У північних регіонах Ізраїлю, зокрема в місті Акко, лунає повітряна тривога. Також повідомляється про порушення повітряного простору країни безпілотниками.
Що відбувається в Ізраїлі: дивіться відео
Служба швидкої допомоги Magen David Adom каже, що її медики обстежують територію, де є повідомлення про удари. Наразі є інформація, що двоє людей отримали поранення в північному арабському місті Мазраа в Західній Галілеї. Чоловік у віці 40 років перебуває у критичному стані. Також є інформація про вибух безпілотника поблизу міста Нагарія.
Атака Лівану на ізраїльські міста: дивіться відео
Відповідальність за масований рій безпілотників взяло на себе ліванське терористичне угруповання "Хезболла", яке підтримується Іраном. Шиїтський рух стверджує, що його напад був на військові цілі.
Джерело в групі повідомило Reuters, що сьогоднішня атака ще не є помстою вбивство Ізраїлем командира "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті минулого тижня. Тоді ЦАХАЛ вдарив по Бейруту – столиці Лівану.
Ескалація на Близькому Сході
- Раніше лідери Ірану та "Хезболли" публічно пообіцяли помститися за нещодавні вбивства вищого військового командира Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Ізраїльські та американські чиновники очікували, що Іран може масовано обстріляти територію Ізраїлю вже у понеділок, 5 серпня.
- Сполучені Штати посилили свою військову присутність на Близькому Сході, розгортаючи додаткові військові кораблі і винищувачі в регіоні в очікуванні можливого нападу Ірану на Ізраїль.
- Журналісти The Times of Israel писали, що Іран планує запустити дрони з Сирії по Ізраїлю. Ймовірним місцем запуску називали Дамаск та сирійську пустелю.
- NBC News зазначало, що Ізраїль готується до можливої багатоденної ракетної та дронової атаки з боку Ірану та "Хезболли". Тегеран може завдати набагато сильнішої та більш несподіваної атаки, ніж квітнева.