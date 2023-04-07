Обострение на Ближнем Востоке: кого осудила, а кого поддержала Украина

На Ближнем Востоке можно наблюдать очередное обострение между такими странами как Палестина, Израиль и Ливан. Ситуацию прокомментировали, в частности, в Министерстве иностранных дел Украины.

В пятницу, 7 апреля, появился комментарий МИД Украины об обострении ситуации безопасности на Ближнем Востоке. Собственно, ранее стало известно, что Израиль атаковал находящийся под контролем Палестины сектор Газа в ответ на обстрел из Ливана.

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Киев осуждает Ливан и Сектор Газа

В официальном сообщении говорится о том, что "Украина с глубоким беспокойством наблюдает" за эскалацией на Ближнем Востоке. Там также косвенно упомянуто о религиозных праздниках – что, очевидно, связаны с воскресением Креста – и отмечено, что "люди всех религий нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении".

Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание дальнейших жертв, разрушений и насилия,

– говорится в источнике.

Вместе с тем Украина в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Важно, что именно путём переговоров.

Как констатировали в МИДе, результатом диалога должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины.

Обострение на Ближнем Востоке: что следует знать