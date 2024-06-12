Такой ливень – впервые за 30 лет: фоторепортаж 24 Канала из Киева
В Киеве в ночь на 12 июня бушевала непогода. Дождь и ветер не утихали даже в течение дня.
Синоптики предупредили людей, что в столице Украины непогода будет бушевать до конца суток 12 июня. Киевская городская военная администрация заявила о 1 уровне опасности, то есть желтом.
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Какая погода была в Киеве
Утром 12 июня в районе Индустриального моста, в Соломенском районе, местами затопило улицы. Кроме того, много деревьев непогода повалила в районе Политехнического института.
По состоянию на 14:39 12 июня Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил о ликвидации 13 случаев поваленных или поврежденных деревьев.
Непогода местами подтопила улицы в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
В нескольких районах столицы попадали деревья / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
В Киеве десятилетиями не было такого мощного ливня / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Из-за непогоды в столице людей призвали по возможности оставаться в помещениях / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
В Киеве выпало более половины месячной нормы осадков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и в Киеве. До конца суток 12 июня будет значительный дождь, а также порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Непогода в столице 12 июня 2024 года / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Киевская городская государственная администрация сообщила, что в течение 12 июня в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. То есть только по состоянию на 15:00 сообщили, что ночной и дневной уровни составили 46 миллиметров осадков. Нормативный объем осадков за месяц – 74 миллиметра.
Ливень с таким количеством осадков в городе – впервые за последние 30 лет,
– заявили в КГГА.
Из-за непогоды людей призвали быть осторожными, по возможности – оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор.
В то же время в Киевской городской военной администрации из-за сильного ветра призвали соблюдать правила:
- не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Ливень в столице / Фото Ирины Выхрущ, 24 Канал
Коротко о непогоде в Киеве
- В ночь на 12 июня россияне атаковали Киев и область "Шахедами" и ракетами во время грозы. Воздушная тревога продолжалась почти 2 часа. За это время украинские военные сбили почти все цели.
- В Киевском городском совете заявили, что из-за значительного количества осадков 12 июня муниципальные службы работают над ликвидацией последствий подтоплений. Ведь дождевая канализация сразу не могла справиться с таким количеством осадков.
- Из-за непогоды задерживалось движение автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, по техническим причинам с задержкой в 17:00 12 июня курсировали троллейбусы № 22К, 30, 35, 42Д по бульвару Чоколовский – площадь Севастопольская в направлении улицы Ольжича.