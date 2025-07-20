Южную Корею накрыли аномальные ливни: есть погибшие и пропавшие без вести

В воскресенье, 20 июля, в Южной Корее пятый день подряд продолжается стихийное бедствие. Аномальные ливни затопили дороги, вызвали оползни и повредили дома по всей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Сейчас есть информация о 10 погибших и 9 пропавших без вести людей, больше всего – в южном уезде Санчхон.

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Что известно о ливнях в Южной Корее?

Власти зарегистрировали 1 920 случаев затопления дорог, оползней и разрушения общественных объектов, а также 2 234 случая повреждения частной собственности – зданий и сельскохозяйственных угодий.

В частности, только в уезде Санчхон 6 погибших и 7 пропавших без вести, однако спасательные работы там до сих пор продолжаются, поэтому количество жертв может увеличиться.

В некоторых районах выпало более 40 процентов среднегодового количества осадков. Например, со среды, 16 июля, в Санчхоне – 793,5 миллиметра осадков, в соседнем уезде Хапчхон – 699 миллиметра, а в Хадоне – 621,5 миллиметра.

Приказы об эвакуации выдали для 7 029 жителей из 4 995 домохозяйств, при этом более 2 800 человек до сих пор не могут вернуться домой.

Напомним, недавно после аномальной жары наводнение вследствие сильных дождей накрыло Испанию. Пострадал регион Каталония – в городе Кубеляс в 50 километрах от Барселоны пропали без вести 2 человека, переходивших мост и упавших в реку Фойш.