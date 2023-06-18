Сильный ливень обрушился на российский Кавказ: Южная Осетия ушла под воду

Южную Осетию 18 июня накрыли мощные ливни, из-за чего населенные пункты затопило. Во Владикавказе фиксируют массовые разрушения, а некоторые селения остались без электроэнергии.

О непогоде сообщают российские телеграм-каналы. Из-за затопления местные власти ввели чрезвычайное положение во Владикавказе, сообщает 24 Канал.

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Вода смывала все на своем пути

Сильные ливни накрыли Южную Осетию на выходных. Поэтому улицы оказались затопленными, а вода разрушает все на своем пути – газопроводы, дома, деревья, сносит автомобили и т.д.

Вода сносила все на своем пути: смотрите видео

Среди наиболее затопленных оказалась столица так называемой "республики" – Владикавказ. Также пострадали населенные пункты Южное, Дачное, Кувандон.

Затопленные улицы Владикавказа: смотрите видео

Затопило столицу Южной Осетии: смотрите видео

Из-за ливней на дороге заблокировало автомобили: смотрите видео

Из-за массовых разрушений жителей начали эвакуировать. Кроме того, в некоторых населенных пунктах начали сходить селевые потоки, из-за чего некоторые дороги оказались заблокированными. Впоследствии чрезвычайное положение было введено и во всем Пригородном районе Южной Осетии.

Кроме того, из-за непогоды во Владикавказе пришлось закрыть аэропорт на неизвестный срок. Все российские спецслужбы начали работать, чтобы ликвидировать разрушения, нанесенные стихией.

Спецслужбы работают на затопленных улицах: смотрите видео

Затопило АЗС во Владикавказе: смотрите видео

Непогода надвигается на россиян