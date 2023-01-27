У Зеленского объяснили, почему до сих пор не заработал ленд-лиз
Источник:Forbes
В октябре 2022-го в США вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины. Впрочем, он еще не заработал.
Ленд-лиз обязательно заработает, но он – не безвозмездная помощь. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.
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Когда заработает ленд-лиз
Ермак отметил, что все, что мы получаем, партнеры предоставляют как помощь. Однако нужно не забывать об экономике. Ленд-лиз – не безвозмездная помощь.
В Украине уже одиннадцатый месяц идет полномасштабная война. Впрочем, экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы. В то же время руководитель ОП отметил, что массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нас не остановили. Мол, все ремонтируется и восстанавливается.
Ермак также добавил, что в мире очень мало стран, которые продержались в такой войне одиннадцать месяцев. Это еще один "признак нашей силы, почему в нас верят, почему в нас инвестируют сегодня и видят в нас лидера региона в будущем".
Как только мы будем понимать, что он (ленд-лиз – 24 Канал) нам нужен, это оправданно, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких препятствий для того, чтобы его использовать,
– подчеркнул Ермак.
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Главное о ленд-лизе от США
- Джо Байден 9 мая 2022-го подписал закон о ленд-лизе для Украины. Впрочем, он вступил в силу только 1 октября.
- Ленд-лиз предоставляет президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Нам будут быстро передавать необходимое оружие без лишней бюрократии – от патронов и танков до самолетов и ПВО.
- Это работает следующим образом: Украина представляет запрос, Белый дом его рассматривает и после одобрения сразу передает нашему государству.
- Все финансовые вопросы будут решать впоследствии, уже после поставки вооружения.