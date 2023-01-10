Две недели армада будет подниматься в воздух: какова цель летных учений России и Беларуси

На территории Беларуси будут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля. В это время нужно быть готовым, что воздушные тревоги будут раздаваться часто.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас угроза вторжения из Беларуси существует, но она достаточно мала. Украина фиксирует определенное движение сухопутных войск и военной техники как из России в Беларусь, так и наоборот.

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Выезжающие из Беларуси эшелоны преимущественно едут в Белгородскую и Ростовскую области России, после чего попадают в Донецкую и Луганскую области Украины.

Сегодня нет столь явного накопления сухопутной группировки на территории Беларуси. Угроза существует, но вероятность такого вторжения сейчас очень мала,

– заметил Жданов.

Будет много воздушных тревог

Как считает Жданов, главной целью летно-тактических учений на территории Беларуси будет определенное раздражение как Украины, так и стран Балтии и Польши. Уже известно, что россияне будут использовать для обучения все полигоны на территории Беларуси.

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Это означает, что каждый раз при взлете этой армады самолетов в Украине будут объявлять воздушную тревогу. Ведь неизвестно, не решат ли в этот момент оккупанты запустить ракеты.

Не знаем, будет ли удар или нет. Куда они будут стрелять – на полигонах по мишеням или Украине. И это продлится 2 недели. Будем постоянно дергаться в этих тревогах и прятаться в укрытиях. Но готовность к отражению атаки должна быть постоянна,

– заметил Жданов.

Угроза наступления из Беларуси: коротко