Любченко может стать следующим премьером, – источники

Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины. Как сообщили источники 24 канала, действующий министр экономики может заменить Дениса Шмыгаля уже в скором времени.

СМИ говорят о смене Кабмина до конца октября. В то же время, по данным источников, Любченко могут назначить аж в декабре.

Больше здесь В "Слуге народа" назвали министров, которым не грозит отставка

Что известно о назначении Любченко и когда это может произойти

Это могут сделать для того, чтобы он пришел в уже обновленное правительство, со своей командой и проектами. Работа над этим продолжается с конца мая.

Источники отмечают, что для команды "слуг" сейчас важный этап, поскольку остается 2 года до выборов. Поэтому, мол, назначение нового премьера и правительства, это не просто об эффективности, это история уже к выборам в парламент.

От слаженности действий правительства, согласие между Офисом Президента и поддержкой в парламенте зависит процентное будущее партии Зеленского, которому нужно показать монолитность.

В правительстве Шмыгаля прогнозируют кадровые изменения

Говорилось об отставке сразу нескольких министров. О том, кто под ударом – конкретно не сообщают. В президентской политсиле отметили: потеря кресла не грозит главам Минцифры, Минфина и Минздрава.

Между тем, в СМИ называли несколько вероятных кандидатов на увольнение. Это – глава Минсоцполитики Марина Лазебная, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

О возможной отставке самого Шмыгаля говорили еще в начале года

Отметим, что о возможной отставке самого Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года. Однако в "Слуге народа" тогда заверили, что, конечно, когда-то в отставку Шмыгаль уйдет, однако не сейчас.

В пресс-службе Любченко информацию пока не прокомментировали

В пресс-службе Алексея Любченко пока информацию не комментировали. Редакция 24 канала обратилась с соответствующим запросом в Минэкономики.

Читайте также Первого вице-премьера Любченко ввели в состав СНБО

Что известно об Алексее Любченко: