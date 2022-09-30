"Любимое оружие Путина": решится ли Россия нажать "ядерную кнопку" в ближайшее время

Россия продолжает прибегать к ядерному шантажу. Прежде всего он направлен на Запад.

Он хочет испугать мир ядерной войной или же самим фактом применения даже тактически ядерного оружия. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко.

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Шантаж – излюбленное оружие, любимый инструмент Путина. Сейчас он шантажирует Запад газовой войной, заморозив его зимой, отключит газ. Также он хочет шантажировать и ядерным оружием,

– сказал политолог.

Какими будут последствия

По словам Фесенко, если Путин применит тактическое ядерное оружие на линии фронта – пострадают, в частности, российские военные. Однако большая часть украинской армии останется боеспособной. А вот война будет совсем другой.

Война станет не просто бескомпромиссной, а беспощадной. Она неизбежно перейдет не на какие-то условные российские территории, а на те российские территории, которые были в границах до 24 февраля и раньше. Украина тогда будет иметь право атаковать россия где угодно и любым способом,

– подчеркнул он.

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"В ближайшие месяцы, я думаю, российская армия будет пытаться решить свои проблемы путем мобилизации и с использованием обычного оружия", — подытожил он.

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