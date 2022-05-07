Любые заявления России о "референдумах" или "народных республиках" ничтожны, – Подоляк

Михаил Подоляк подчеркнул, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина. По его словам, любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" – абсолютно ничтожны.

Советник главы Офиса Президента отметил, что все планы государства-террориста терпят крах. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в субботу, 7 мая.

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Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны,

– указал Михаил Подоляк.

"Ничего этого не будет, кроме одного – увеличение количества уничтоженных оккупатов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – добавил украинский чиновник.

Россию ждет тотальная изоляция

Советник главы Офиса Президента ранее информировал, что сейчас идет работа над введением полного эмбарго на российскую нефть и включением агрессора в список стран, которые спонсируют терроризм. По словам Михаила Подоляка, Москву ждет тотальная экономическая изоляция.

Отказ большинства стран от нефти и других энергоносителей России неизбежен.

За агрессивную политику Путина придется заплатить нищетой большинства россиянам.

К слову Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или США, – Подоляк о жалких оправданиях Кремля

Оккупанты меняют риторику относительно "референдума"

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области оккупанты и их коллаборанты меняют риторику относительно планов на "референдум", пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что рубль на территории временно оккупированной Херсонщины не имеет никаких шансов прижиться. Местные оказывают героическое сопротивление захватчикам.

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