Людей нельзя использовать как оружие, – Боррель провел разговор с главой МИД Беларуси

Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Глава дипломатии ЕС заявил, что беженцев нельзя использовать как оружие.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности убежден, что сложилась "недопустимая ситуация". Об этом Боррель написал в твиттере 14 ноября после разговора с главой МИД Беларуси.

Заметьте В ЕС из-за кризиса на границе обсуждают запуск 4 статьи Договора о НАТО: что это значит

Боррель заявил, что обострение на границе нужно прекратить

Жозеп Боррель написал, что поговорил с министром иностранных дел Беларуси Макеем, "чтобы поднять (вопрос – 24 канал) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС".

Возникшая ситуация недопустима и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие,

– заверил политик.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности пояснил: "жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ".

В МИД Беларуси заявили о "бесперспективности санкций"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в разговоре с Жозепом Боррелем подчеркнул "бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС".

Что касается обострения ситуации на польско-белорусской границе, то Макей:

"доказал информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока;

оказание гуманитарной помощи беженцам на границе;

взаимодействия по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН".

В Беларуси также заявили, что страна "заинтересована в скорейшем урегулировании миграционного кризиса".

Коротко об обострении на границе Беларуси и Польши

Полный текст публикации из твиттера Жозепа Борреля:

Разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Макеем, чтобы поднять (вопрос – 24 канал) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ. Возникшая ситуация недопустима, и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие.