Людей оттесняют военные: появились новые ужасные кадры эвакуации из аэропорта в Кабуле
Источник:24 канал
Эвакуация людей из Кабула продолжается. К сожалению, не все желающие могут покинуть Афганистан. Поскольку регулярные авиарейсы отменили, люди пытаются втесниться в самолеты, которые забирают иностранцев.
В телеграм-каналах обнародовали красноречивое видео, на котором видно, как людей не пустили в самолет. Их не было в списках тех, кто должен вылететь из страны.
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Людей оттесняли британские военные, которые пытались объяснить, что им придется остаться в Кабуле.
Между тем афганцы в отчаянии выкрикивали об угрозе "Талибана" и умоляли о помощи. В частности, отмечали, что террористы могут убить их.
Хаос в аэропорту Кабула
Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан. Местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.
В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.Обратите внимание! Из Афганистана пытаются эвакуировать около 150 украинцев. За ними уже прибыл самолет, но он не может вылететь. Дело в том, что пока нет безопасного коридора и разрешения на взлет.
Что происходит в Афганистане
- 15 августа "Талибан" захватил Кабул. Люди в стране были испуганы, так как боевики известны особенно жестокими наказаниями.
- Сами талибы уверяли, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Мол, все будет решать шариатский суд.
- Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призвали афганцев возвращаться к работе.
- Боевики 18 августа начали стрелять по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. Погибли по меньшей мере 2 человек.