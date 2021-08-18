Людей оттесняют военные: появились новые ужасные кадры эвакуации из аэропорта в Кабуле

Эвакуация людей из Кабула продолжается. К сожалению, не все желающие могут покинуть Афганистан. Поскольку регулярные авиарейсы отменили, люди пытаются втесниться в самолеты, которые забирают иностранцев.

В телеграм-каналах обнародовали красноречивое видео, на котором видно, как людей не пустили в самолет. Их не было в списках тех, кто должен вылететь из страны.

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Людей оттесняли британские военные, которые пытались объяснить, что им придется остаться в Кабуле.

Между тем афганцы в отчаянии выкрикивали об угрозе "Талибана" и умоляли о помощи. В частности, отмечали, что террористы могут убить их.

Хаос в аэропорту Кабула

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан. Местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.

В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.

Что происходит в Афганистане

15 августа "Талибан" захватил Кабул. Люди в стране были испуганы, так как боевики известны особенно жестокими наказаниями.

Сами талибы уверяли, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Мол, все будет решать шариатский суд.

Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призвали афганцев возвращаться к работе.

Боевики 18 августа начали стрелять по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. Погибли по меньшей мере 2 человек.