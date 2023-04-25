"Людей всегда не хватает": генерал Марсель объяснил свои слова для "El Pais" о мобилизации
Источник:Генерал Марсель
Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник объяснил свои слова о том, что "у Украины никогда не будет достаточного количества военной техники и людей", сказанные им испанскому изданию "El Pais".
После выхода интервью внимание многих приковала фраза, что у наших военных никогда нет достаточно сил. Мельник отмечает, что журналисты некорректно передали его слова. Генерал решил предоставить точную цитату во избежание неправильных трактовок его мнений
Смотрите также Украина пытается ввести в заблуждение Россию перед контрнаступлением, – Politico
Рассказал испанскому изданию "El País" о ходе нашей войны против оккупантов и текущих потребностях украинского войска. Однако журналисты некорректно опубликовали мои слова. Поэтому я решил, что ситуацию нужно прокомментировать и предоставить абсолютно точную цитату, чтобы избежать неправильных трактовок моих мыслей,
– написал он.
"Нужно больше поддержки"
По словам Мельника, он имел в виду, что украинской армии нужна поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники.
Сейчас нашей армии требуется всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Но кроме этого, нам нужны люди. Ведь бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же истощаются. Некоторые из них ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые, к сожалению, погибли,
– объяснил Мельник.
Но отметил, что именно поэтому Украине приходится мобилизовать людей и проводить учения, чтобы держать строй и эффективно работать на деоккупацию государства.
Актуально о мобилизации в Украине
- В настоящее время военное положение введено до 20 мая. Однако Верховная Рада должна его продлить в связи с боевыми действиями на территории государства.
- Недавно спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Украине "катастрофически нужно пополнять резервы". Однако она напомнила, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, начатых после 24 февраля 2022 года.