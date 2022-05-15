40 тысяч украинцев вывезли на край России – интервью с мэром Мариуполя об оккупации и предателях

С 1 марта украинский Мариуполь живет в блокаде. Более двух месяцев здесь нет воды, газа, отопления и мобильной связи. Ранее цветущий город на берегу Азовского моря русские захватчики превратили в руины.

Гражданские и военные в Мариуполе ежедневно умирают от голода и полученных ранений. В сопровождении гимна России людей ежедневно вынуждают работать – разбирать завалы и собирать уже трупы горожан. За два месяца российские оккупанты убили более 20 тысяч мирных жителей. И количество погибших растет с каждым днем.

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Однако Мариуполь до сих пор не подчинился путинскому режиму. На несокрушимой крепости "Азовсталь" до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Защитники города не собираются сдаваться, однако, сколько еще времени они смогут держать оборону?

На подконтрольной украинским властям территории мы встретились с Вадимом Бойченко, мэром Мариуполя. В рамках проекта "Интервью 24" поговорили с ним об оккупационных властях, местных коллаборантах, депортации гражданских в Россию, преступлениях военных врага и героях-защитниках города.

Интервью с Вадимом Бойченко в видеоформате

Местные коллаборанты – из фракции ОПЗЖ

Близкие защитников "Азовстали" говорят, что ряд гражданских сотрудничает с российскими оккупантами. Об этом рассказывают бойцы. Вам известно о таких случаях? Много ли в городе коллаборантов?

В начале войны мы не понимали, почему в городе так быстро разрушены все критически важные объекты инфраструктуры. В Мариуполе нет света, воды и связи.

Сегодня же уже ясно, что это (действия российских оккупантов – 24 канал) корректировали коллаборанты под названием "местная фракция "ОПЗЖ". В 2020 году ее главой стал Константин Иващенко. Сейчас он – самопровозглашенный руководитель в городе. Секретарем же этой "руководящей организации" провозгласили Евгения Хармышева.

Вадим Бойченко говорит, что россияне никого не пускают и не выпускают из Мариуполя / Фото Getty Images

Сегодня они управляют городом. Они корректировали огонь, убивали местное население, разрушали критически важные объекты инфраструктуры. Мы уже понимаем, что они корректировали огонь и непосредственно по военным. Всем этим подонкам уже объявили подозрения. Все они – госпредатели. Мы их очень ждем здесь, чтобы они узнали прежде всего о крепости наказания нашего закона Украины.

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Оккупанты депортировали в Россию 40 тысяч украинцев из Мариуполя

Сколько украинцев с начала полномасштабной войны были депортированы из Мариуполя в Россию? В какие регионы? Что они там делают?

Нам удалось верифицировать списки с реестром общины, пока они еще были открыты. Мы определили, что около 40 тысяч местного населения депортировали в Россию или так называемую "ДНР". Если говорить о России, то людей вывозят на край карты России – в Сибирь или очень дальний Восток. Туда, где не желают работать местные россияне.

Они отправляют украинцев на те территории, которые уже не заполнены российскими профессиональными специалистами. Поэтому наших ребят отправляют туда. К сожалению, так они используют украинцев.

Россияне вывозят мариупольцев в Сибирь или на очень дальний Восток / Фото Getty Images

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Тела мариупольцев сжигают и увозят

В одном из интервью вы сказали, что россияне уже не хоронят тела погибших в братских могилах, а отправляют их в стационарные крематории. Изменилась ли ситуация и есть ли у родственников погибших шанс получить тела близких?

Нет такой возможности – город оккупирован, город закрыт. Они никого не пускают в Мариуполь, никого не выпускают из него. Город закрыт уже месяц. Они все это время используют исключительно для того, чтобы скрыть преступления, которые сами создали в городе. Они собирают тела погибших и хоронят в братских могилах.

Сейчас уже они не собирают их вместе – в один ров. Сначала они так поступали, а сейчас уже копают такие копанки, где раскладывают убитых людей. Они хотят сформировать исключительно такую ​​живописную картину, хоронить более цивилизованно.

Однако прежде всего россияне сделали эту беду. Убили больше 20 тысяч населения. Количество могил, к сожалению, растет. То есть они разбирают завалы, видят тела и хоронят – используют все возможные средства, которые сегодня есть. В частности, сжигают и вывозят. Да, и сейчас это делают.

Сейчас россияне копают такие копанки, где разкладывают убитых людей / Фото Getty Images

Все мировые лидеры должны объединиться, чтобы спасти защитников Мариуполя

По вашим словам, "экстракшн" – это единственная возможность вывезти живыми защитников "Азовстали". Для этой процедуры в переговорный процесс должна вмешаться еще одна страна. Кто станет третьей стороной?

Мне сложно говорить, кто станет третьей стороной. Я считаю, что любая сторона, которая имеет желание и силу общаться с Путиным, должна присоединиться к этой миссии. Для нас очень важно, чтобы это произошло. Знаю, что были до этого и Турция, и Франция.

Кто еще присоединится? Неважно. Пусть все приобщаются, пусть все мировые лидеры объединяются вокруг. Важно, чтобы героические защитники Мариуполя, которые уже много времени держат эту крепость, вошли в историю не как погибшие герои, а как герои, которые защитили и продолжали защищать нашу Украину. Я и все так этого хотят.

Вадим Бойченко призывает мир спасти защитников Мариуполя / Фото Getty Images

Президент Украины пытается сделать все возможное. Владимир Зеленский напрямую занимается этим делом, чтобы ребята вернулись домой живыми.

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