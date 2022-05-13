Люди ищут еду на свалках: на 150 тысяч мариупольцев – всего 3 тысячи продуктовых наборов

Пока российская пропаганда распространяет фейки о том, что жители Мариуполя обеспечены едой, которую раздают оккупанты, в городе продолжается гуманитарная катастрофа. Множество людей роются в помойках с надеждой найти какие-либо продукты.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что картинка созданная для российской аудитории полностью отличается от реальности.

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Гуманитарная ситуация в реальности и глазами пропагандистов

Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором видны видео очереди за едой в "Метро". Он отметил, что такая ситуация повторяется изо дня в день.

По его словам, на 150 тысяч населения завозят только 3 тысячи продуктовых наборов. Из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах", пожилые люди вынуждены собирать остатки пищи в мусоре.

Очередь в Мариуполе за продуктовыми наборами: смотрите видео

В то же время Андрющенко процитировал слова прокремлевского вожака так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Тот в своих заявлениях пишет, что подразделения захватчиков делают все соответствующие шаги, чтобы Мариуполь смог полноценно заниматься восстановлением. Для этого, по словам пособника Путина, их войска "делают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена".



Люди ищут еду на мусорниках / Фото телеграмм Петра Андрющенко

Ранее Петр Андрющенко объяснил, что шаги оккупантов свидетельствуют об их намерении присоединить Мариуполь к России вместе с так называемой "ДНР". Из разных источников поступает информация о том, что оккупанты хотят организовать и провести "референдум" в Мариуполе по присоединению к России. Местный сайт пишет, что это может произойти уже 15 мая.

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По последним данным, оккупанты убили более 25 тысяч гражданских, проживавших в Мариуполе.

Чтобы скрыть свои зверства, они привезли в город и окрестности 13 мобильных крематориев. Таким образом, захватчики уничтожили тела людей, которые могли стать доказательством геноцида украинского народа.

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Также известно, что захватчики ввели в Мариуполе так называемые "пропуска". Без них не разрешают передвигаться по городу.

Уже почти 3 месяца люди, оставшиеся в заблокированном россиянами городе, находятся без газа, света, воды, еды, отопления, элементарных вещей гигиены и необходимых медикаментов.

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