Люди получают сопровождение, – в Донецкой ОВА рассказали детали об обязательной эвакуации

В Донецкой области началась обязательная эвакуация населения. В первую очередь она касается семей с детьми.

На территории области до сих пор остается не менее 40 000 детей. Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

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Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа. На сегодня удалось вывезти более 300 человек.

Почему люди должны уехать

Представитель Донецкой ОВА пояснила, что сейчас есть два фактора, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей:

Война – обстрелы не утихают, они будут только усиливаться. Жилищно-коммунальная ситуация – будет очень тяжелая зима, область останется без газа. Ведь там, где нужно проводить восстановительные работы, сейчас проходят тяжелые бои.

"Мы пытаемся донести людям эту информацию", – отметила она.

По словам Игнатченко, основным преимуществом обязательной эвакуации является то, что люди получают полное сопровождение. Их забирают из населенных пунктов на автобусах, доставляют в Покровск, а оттуда – поездом в Кропивницкий или Александрию. Весь трансфер бесплатный. Людей размещают и предоставляют единовременную денежную помощь: по 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 000 гривен для людей без статуса.

Люди полностью обеспечены вниманием. Таким образом и правительство, и мы как ОВА пытаемся развенчать мифы, давно установившиеся на Донбассе: "нас нигде не ждут", "нет денег ехать" и "не за что жить". Мы очень надеемся, что даже та категория людей, которая не хочет уезжать, прислушается к этому призыву и примет правильное решение,

– резюмировала пресс-секретарь Донецкой ОВА.

Эвакуация из Донбасса: коротко

28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Местных жителей призвали покинуть область, ведь есть риск не только попасть под обстрелы, но остаться без воды, еды, лекарств и тепла.

Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донбасса. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

30 июля объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Из области намерены вывезти около 200 тысяч человек, из них 50 тысяч – это дети. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Переселенцев из Донецкой области пообещали обеспечить жильем, деньгами и всем необходимым. Эвакуированных будут расселять в центральных и западных регионах Украины.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донбасса.

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