Люди всегда хотят чуда, – Зеленский о результатах применения Украиной дальнобойного оружия

В ноябре Украина получила разрешение от США применять дальнобойное оружие по целям в России. Владимир Зеленский прокомментировал.

Президент Зеленский рассказал о результатах использования дальнобойного оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера польским СМИ.

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Мы наносили дальнобойные удары

Владимир Зеленский отметил, что люди всегда хотят чуда и считают, что после открытия дальнобойных возможностей для Украины, оно сразу будет.

Прежде всего мы нанесли дальнобойные удары тем, что у нас было. Были уничтожены склады с оружием, центры управления. Это очень важно,

– подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что дальнобойность дала свой результат и большое количество потерь России на Курщине тоже не просто так.

Если бы у нас не было дальнобойных ударов, я не знаю, какой был бы результат,

– сказал президент.

Он еще раз повторил, что дальнобойность очень помогла Украине, однако и этого недостаточно, чтобы уничтожить все объекты, о которых известно Украине.