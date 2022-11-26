Раздаются проукраинские песни: волны украинского "Люкс FM" достают и в Белгород
Украинское радио получает вплоть до Белгорода. Жители российского региона имели возможность услышать волны "Люкс FM".
Об этом пожаловался губернатор Белгорода Вячеслав Гладков, передает 24 канал. Его даже попросили обратиться в минобороны России, потому что, мол, жители региона слушают антироссийские песни.
Кстати , Россия собирается бежать из Украины, поэтому готовит провокацию в Белгороде, – военный эксперт.
Гладков заговорил о "технических проблемах". Говорит, что ситуацию будут разрешать.
Заявление губернатора Белгорода: видео
Дело в том, что в приграничных регионах действительно могут "ловить" иностранные радиостанции. Так бывает и на границе с Польшей, Венгрией и т.д. Однако для россиян это только плюс, поскольку смогут отдохнуть от пропаганды своих радиостанций и, кроме того, послушать хорошую музыку.
Фейки о "подготовке" нападения на Белгород
Российские власти распространяют информацию о якобы нападении Украины на Белгородскую область . В американском Институте войны объяснили, что Кремль может готовить операцию под "чужим флагом" в Белгороде. То есть, это может быть традиционная провокация россиян.
Кстати, в Белгороде уже активно готовят бомбоубежища . В городе должны опубликовать интерактивную карту укрытий.
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