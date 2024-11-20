США передадут Украине новейшие противопехотные мины для сдерживания России

Соединенные Штаты приняли решение передать Украине новейшие противопехотные мины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что такое решение вызвано изменением российской тактики на фронте.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. К тому же Остин подтвердил, что президент Джо Байден лично санкционировал этот шаг.

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Украина получит новейшее вооружение для ВСУ

Сейчас на поле боя доминируют наземные войска, а не бронетехника, поэтому Украина нуждается в эффективных средствах для замедления наступления врага.

Новые противопехотные мины должны быть максимально безопасными в использовании. Они не остаются активными навсегда, ведь оснащены системой самоуничтожения, что минимизирует риски для гражданского населения.

Эти мины кардинально отличаются от тех, которые использует Россия. Мы хотим помочь Украине эффективно защищаться, не создавая долговременных угроз,

– подчеркнул глава Пентагона.

Ранее о решении Байдена относительно поставки противопехотных мин Украине писали в The Washington Post. В США отметили, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, ведь это сможет замедлить продвижение оккупантов. По состоянию на 2022 год в США оставалось около 3 миллионов противопехотных мин.

Накануне США дали разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. Этот шаг демонстрирует готовность Вашингтона увеличить масштабы военной помощи, учитывая недавние успехи России на поле боя.