Остина выписали из больницы: что говорят медики о состоянии здоровья главы Пентагона
Источник:Минобороны США
В Пентагоне сообщили радостную новость о состоянии здоровья министра обороны США. Главу министерства Ллойда Остина выписали из больницы 15 января.
Это произошло после двух недель лечения осложнений с состоянием здоровья главы Пентагона. Они возникли после операции из-за рака простаты, который обнаружили в Остине.
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Остина уже выписали из больницы
Представители Пентагона подчеркнули, что министр обороны США продолжает выздоровление и, по совету врачей, некоторое время будет выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернется в министерство. В Минобороны заверили, что Остин имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи.
Врачи американского министра Джон Мэддокс и Грегори Чесната также отметили, что состояние главы Пентагона значительно улучшилось за время его пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь, в частности для устранения некоторых продолжительных болей в ногах. Его выписали домой с плановым курсом физической терапии и регулярным наблюдением,
– говорится в заявлении врачей
В министерстве также сказали, что рак предстательной железы у Остина вылечили на ранней стадии, а прогнозы по выздоровлению – отличные. В то же время дальнейшие процедуры лечения рака у главы Пентагона не предусматривают.
Остин скрыл свой диагноз от Байдена
- Информация о госпитализации Остина появилась в сети 6 января. В конце концов стало известно, что министру обороны США диагностировали рак простаты.
- В то же время свою болезнь глава Пентагона решил скрыть от президента Джо Байдена, а также от своих коллег в министерстве. Как в Белом доме, так в Пентагоне были ошеломлены решением Остина.
- Однако даже во время пребывания в больнице Остин продолжал выполнять свои обязанности отдаленно. В частности, он отдавал приказы при атаке на Йемен 12 января, когда удалось уничтожить военные объекты хуситов.