"Война лишь сблизила всех": глава Пентагона назвал основные просчеты Путина
Источник:Sky News
Недавно прошла очередная встреча "Рамштайн". Глава Пенгона Ллойд Остин озвучил количество военной помощи от США, оказанной Украине.
Кроме того, он назвал основные просчеты Путина. Остин утверждает, что развязанная Россией война стала причиной расширения НАТО.
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Путинская тактика сработала против него
Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина крепка при поддержке своих партнеров. Путин думал, что наше единство разрушится, но жестокая война, которую начала Россия, только сблизила нас,
– сказал министр обороны США.
Кроме того, Остин также приветствовал нового члена НАТО, Финляндию, в Рамштайне и напомнил, что в скором времени к Альянсу присоединится еще одна страна.
"Я замечу, что уже давно участвующая в этой контактной группе Финляндия сегодня здесь как новый союзник по НАТО. Подозреваю, что Швеция вскоре придет за ней", – предположил Остин.
Он констатировал, что подобные процессы разъясняют ситуацию еще больше. Ведь расширение НАТО – это не причина, а исход войны, развязанной Путиным.
Очередная встреча "Рамштайна": результаты
- Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что приоритетной военной помощью для Украины сейчас системы противовоздушной обороны. Они помогут справиться Украине во время массированных ракетных атак.
- Страны-участницы "Рамштайна" поддержали предоставление Украине ракет в ПВО. Кроме того, наши партнеры продолжат обучать украинских бойцов управлению танками и системами ПВО.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что союзники заверили, что будут помогать Украине в ее победе в войне с Россией.