Глава Пентагона выступил в Киеве: главные заявления Ллойда Остина

Министр обороны США Ллойд Остин вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым дал совместную пресс-конференцию в Киеве. Глава Пентагона отметил неизменную поддержку Украины.

Остин также заявил, что агрессия Путина угрожает теперь не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Больше о выступлении министра обороны США в Киеве рассказала журналистка 24 Канала Яна Богославская.

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Российская агрессия угрожает и Европе, и США

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину 21 октября с неанонсированным визитом. Он встретился с главой Главного управления разведки Кириллом Будановым, а также главкомом ВСУ Александром Сырским.

Кроме того, Остин вместе с главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым провели совместную пресс-конференцию.

Глава Пентагона отметил, что стоит говорить о справедливом, прежде всего для Украины, завершении кровавой войны. Он добавил, что в Соединенных Штатах никогда не забудут, как началась полномасштабная война, когда Россия в 2022 году вторглась в мирную Украину.

Есть те, кто говорит, что не понимают, что стоит на кону как для мира, так и для Украины. Есть те, кто считает, что обе стороны виноваты в агрессии Путина. Есть те, кто размывает линию между жертвой и агрессором. Но пусть все они просто приедут в Киев,

– заметил Ллойд Остин на пресс-конференции.

Остин подчеркнул, что сегодняшняя война идет между свободным миром и агрессией. Ведь сейчас путинская агрессия угрожает всей европейской безопасности и безопасности США.

"Мы защищали мирную демократию, защищали ценой своей жизни. Безопасность Америки требует от нас встать против агрессии Путина. Є четыре причины, почему безопасность США важна. Потому что война Путина угрожает безопасности Европы, война Путина создает вызовы для наших союзников по НАТО. Война Путина – это наступление на наши общие ценности. Война Путина – это наступление на международный правопорядок, верховенство права, которое держит нас всех в безопасности", – объяснил Остин.

Однако Остин напомнил, что для цивилизованного мира правила все еще существуют.

Что сказал Остин о России

Министр обороны США объяснил, что ожидания Кремля после вторжения в Украину, не оправдались. Ведь почти за три года большой войны Россия не достигла ни одной стратегической цели. Владимир Зеленский не покинул страну, а столица, как и вся Украина, не упала.

Зато Россия платит огромную цену за империалистические прихоти Путина. Российские войска уже имеют сотни тысяч потерь с февраля 2022 года,

– отметил глава Пентагона.

Ллойд Остин также акцентировал на том, что сейчас Россия использует технику времен Второй мировой войны, потому что потратила все свои резервы и воевать теперь приходится тем, что остается и тем, что ей предоставляет Иран и КНДР. Скептически Остин говорил и о резервах российской армии.

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В то же время министр обороны США отметил какой мощной на сегодня является армия Украины. Огромным прогрессом является и военное производство Украины. В частности, говорилось о едва ли не лучших в мире беспилотниках.

Стоит добавить, что Остин заявил о стремлении и четком намерении Украины вступить в НАТО и ЕС. Однако конкретных решений по этому поводу на пресс-конференции не прозвучало.

Поддержка Украины

Во время своего визита Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В него войдут различные типы вооружения.

Уже на пресс-конференции Остин отметил, что Украине нужно предоставлять больше средств защиты. И в будущем США продолжат поддерживать Украину.

Лидерство Украины в защите цивилизованного мира стоит очень дорого, но цена капитуляции и выигрыша Путина еще выше. (...) Украина не была создана для Путина, она была создана для украинцев, и так должно быть в дальнейшем,

– объяснил глава Пентагона.

Со своей стороны, Рустем Умеров поблагодарил американских партнеров за новый пакет обороны. Министр обороны Украины также отметил, что благодаря, в частности, поддержке США в 2024 году Силам обороны удалось уничтожить тысячи единиц вражеской техники.