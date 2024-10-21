Остін також заявив, що агресія Путіна загрожує тепер не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу. Більше про виступ міністра оборони США у Києві розповіла журналістка 24 Каналу Яна Богославська.

До теми Міністр оборони США оголосив у Києві про пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

Російська агресія загрожує і Європі, і США

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України 21 жовтня з неанонсованим візитом. Він зустрівся з очільником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, а також головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Крім того, Остін разом з главою українського Міноборони Рустемом Умєровим провели спільну пресконференцію.

Очільник Пентагону наголосив, що варто говорити про справедливе, насамперед для України, завершення кривавої війни. Він додав, що у Сполучених Штатах ніколи не забудуть, як почалася повномасштабна війна, коли Росія 2022 року вторглася у мирну Україну.

Є ті, хто каже, що не розуміють, що стоїть на кону як для світу, так і для України. Є ті, хто вважає, що обидві сторони винні в агресії Путіна. Є ті, хто розмиває лінію між жертвою та агресором. Але нехай всі вони просто приїдуть до Києва,

– зауважив Ллойд Остін на пресконференції.

Остін підкреслив, що сьогоднішня війна йде між вільним світом та агресією. Адже зараз путінська агресія загрожує всій європейській безпеці та безпеці США.

"Ми боронили мирну демократію, боронили ціною свого життя. Безпека Америки вимагає від нас постати проти агресії Путіна. Є чотири причини, чому безпека США важлива. Тому що війна Путіна загрожує безпеці Європи, війна Путіна створює виклики для наших союзників по НАТО. Війна Путіна – це наступ на наші спільні цінності. Війна Путіна – це наступ на міжнародний правопорядок, верховенство права, яке тримає нас усіх у безпеці", – пояснив Остін.

Однак Остін нагадав, що для цивілізованого світу правила все ще існують.

Що сказав Остін про Росію

Міністр оборони США пояснив, що очікування Кремля після вторгнення в Україну не справдилися. Адже майже за три роки великої війни Росія не досягнула жодної стратегічної цілі. Володимир Зеленський не залишив країну, а столиця, як і вся Україна, не впала.

Натомість Росія платить величезну ціну за імперіалістичні забаганки Путіна. Російські війська вже мають сотні тисяч втрат з лютого 2022 року,

– зауважив глава Пентагону.

Ллойд Остін також акцентував на тому, що зараз Росія використовує техніку часів Другої світової війни, тому що витратила всі свої резерви і воювати тепер доводиться тим, що залишається і тим, що їй надає Іран та КНДР. Скептично Остін говорив і про резерви російської армії.

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Водночас міністр оборони США відзначив якою потужною на сьогодні є армія України. Величезним прогресом є й військове виробництво України. Зокрема, мовилося про чи не найкращі у світі безпілотники.

Варто додати, що Остін заявив про прагнення та чіткий намір України вступити до НАТО та ЄС. Однак конкретних рішень щодо цього на пресконференції не прозвучало.

Підтримка України

Під час свого візиту Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть різні типи озброєння.

Вже на пресконференції Остін наголосив, що Україні потрібно надавати більше засобів захисту. І в майбутньому США продовжать підтримувати Україну.

Лідерство України у захисті цивілізованого світу коштує дуже дорого, але ціна капітуляції і виграшу Путіна є ще вищою. (...) Україна не була створена для Путіна, вона була створена для українців, і так має бути надалі,

– пояснив глава Пентагону.

Зі свого боку, Рустем Умєров подякував американським партнерам за новий пакет оборони. Міністр оборони України також наголосив, що завдяки, зокрема, підтримці США у 2024 році Силам оборони вдалося знищити тисячі одиниць ворожої техніки.