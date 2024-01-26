Lobby X поддержит ветеранский бизнес: детали важной инициативы

По возвращении с фронта многие ветераны чувствуют себя растерянными, потому что не могут найти себе места в гражданской жизни. Впрочем, ряду ветеранов удается открыть успешный бизнес. Таких людей хочет поддержать известное рекрутинговое агентство Lobby X.

Раньше 24 Канал писал о том, каких фраз надо избегать, общаясь с ветеранами. Важно не обесценить их выбор и опыт.

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Lobby X бесплатно разместит вакансии для ветеранских бизнесов

Мы решили подойти к трудоустройству ветеранов с другой стороны и поддержать тех ветеранов и ветеранок, которые реализуют свой потенциал путём предпринимательской деятельности. Им, равно как и другим организациям, нужны квалифицированные люди в команде. А это специализация Lobby X,

– отмечает Ольга Бандривская, руководительница военного департамента Lobby X.

Компания предлагает бесплатное размещение вакансий для ветеранских бизнесов и организаций на три месяца. Это позволит работодателям получить доступ к высококвалифицированным и мотивированным работникам, чтобы усилить свои команды. А кандидатам, в частности ветеранам и ветеранкам, предоставляется возможность воплотить свой потенциал в ветеранских организациях.

Чтобы разместить вакансии на Lobby X, обращайтесь по адресу info@thelobbyx.com с темой письма "Вакансии в ветеранский бизнес" или пишите непосредственно менеджеру в телеграме, и вам с радостью помогут!

"Наша цель – не только помочь работодателям находить таланты, но и стать платформой для ветеранских организаций, подсветить и показать их деятельность", – добавляет Ольга.

Что такое Lobby X

Это ведущая платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство. Теперь она запускает инициативу, направленную на поддержку ветеранов, активно занимающихся предпринимательской деятельностью. С июля 2022 года Lobby X занимаются военным рекрутингом. Уже в ноябре 2023 подписали соглашение с Министерством обороны Украины, за все время получив более 62 тысяч отзывов от добровольцев. Сейчас компания расширяет свою деятельность, оказывая поддержку ветеранам, которые развивают свой бизнес.

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