Lobby X поддержит ветеранский бизнес: детали важной инициативы
Источник:Lobby X
По возвращении с фронта многие ветераны чувствуют себя растерянными, потому что не могут найти себе места в гражданской жизни. Впрочем, ряду ветеранов удается открыть успешный бизнес. Таких людей хочет поддержать известное рекрутинговое агентство Lobby X.
Раньше 24 Канал писал о том, каких фраз надо избегать, общаясь с ветеранами. Важно не обесценить их выбор и опыт.
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Lobby X бесплатно разместит вакансии для ветеранских бизнесов
Мы решили подойти к трудоустройству ветеранов с другой стороны и поддержать тех ветеранов и ветеранок, которые реализуют свой потенциал путём предпринимательской деятельности. Им, равно как и другим организациям, нужны квалифицированные люди в команде. А это специализация Lobby X,
– отмечает Ольга Бандривская, руководительница военного департамента Lobby X.
Компания предлагает бесплатное размещение вакансий для ветеранских бизнесов и организаций на три месяца. Это позволит работодателям получить доступ к высококвалифицированным и мотивированным работникам, чтобы усилить свои команды. А кандидатам, в частности ветеранам и ветеранкам, предоставляется возможность воплотить свой потенциал в ветеранских организациях.
"Наша цель – не только помочь работодателям находить таланты, но и стать платформой для ветеранских организаций, подсветить и показать их деятельность", – добавляет Ольга.
Что такое Lobby X
Это ведущая платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство. Теперь она запускает инициативу, направленную на поддержку ветеранов, активно занимающихся предпринимательской деятельностью. С июля 2022 года Lobby X занимаются военным рекрутингом. Уже в ноябре 2023 подписали соглашение с Министерством обороны Украины, за все время получив более 62 тысяч отзывов от добровольцев. Сейчас компания расширяет свою деятельность, оказывая поддержку ветеранам, которые развивают свой бизнес.
Рекрутинг набирает обороты
- В Украине активно работает рекрутинговая кампания. Кроме Lobby X, в ней участвуют еще три организации.
- Впрочем, набирают бойцов и сами подразделения. Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга к "Волкам Да Винчи".
- Третья штурмовая предлагает "затестить" войну, присоединившись на неделю к бойцам их бригады. Те, кому будет комфортно среди бойцов, смогут подписать контракт с 3 ОШБр.
- Также на нашем сайте есть инструкция, как самостоятельно попасть в желаемое подразделение.