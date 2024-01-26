Раніше 24 Канал писав про те, яких фраз треба уникати, спілкуючись із ветеранами. Важливо не зніцінити їхній вибір і досвід.

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Lobby X безкоштовно розмістить вакансії для ветеранських бізнесів

Ми вирішили підійти до працевлаштування ветеранів з іншого боку і підтримати тих ветеранів та ветеранок, які реалізовують свій потенціал шляхом підприємницької діяльності. Їм, так само як і іншим організаціям, потрібні кваліфіковані люди в команди. А це спеціалізація Lobby X,

– зазначає Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту Lobby X.

Компанія пропонує безкоштовне розміщення вакансій для ветеранських бізнесів та організацій на три місяці. Це дозволить роботодавцям отримати доступ до висококваліфікованих та мотивованих працівників, щоб підсилити свої команди. А кандидатам, зокрема ветеранам і ветеранкам, надається можливість реалізувати свій потенціал у ветеранських організаціях.

Зверніть увагу! Щоб розмістити вакансію на Lobby X, звертайтеся за адресою info@thelobbyx.com з темою листа "Вакансії до ветеранського бізнесу" або пишіть безпосередньо менеджеру в телеграмі, і вам радо допоможуть!

"Наша мета – не лише допомогти роботодавцям знаходити таланти, але й стати платформою для ветеранських організацій, підсвітити і показати їхню діяльність", – додає Ольга.

Що таке Lobby X

Це провідна платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція. Тепер вона запускає ініціативу, спрямовану на підтримку ветеранів, які активно займаються підприємницькою діяльністю. Із липня 2022 року Lobby X займаються військовим рекрутингом. Уже в листопаді 2023-го підписали угоду з Міністерством оборони України, за весь час отримавши понад 62 тисячі відгуків від добровольців. Зараз компанія розширює свою діяльність, надаючи підтримку ветеранам, які розвивають власний бізнес.

Рекрутинг набирає обертів