Шесть "мостов" ведут в Крым: Свитан сказал, какие логистические цепочки россиян надо перерезать
Российские войска давно используют Крым как военную базу для переброски новых сил, техники и боеприпасов на фронт. Поэтому основная, но не единственная цель ВМС Украины – это Крымский мост, который сейчас загражден семью секциями из барж длиной 90 – 100 метров. Однако вряд ли эти баржи станут надежной защитой от морских дронов и ракет из Украины, как, в общем-то, и другие шесть "мостов".
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские военные подходят к работе креативно, ведь дроны Sea Baby и Magura V5 оснащаются дальними средствами поражения. Они могут использоваться как платформы для ракет, управлять подводными торпедами или нести воздушные беспилотники.
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Главное – время и возможности
Военный эксперт отметил, что россияне тоже пытаются креативить: подтапливают баржи, перекрывают бонами любой подход к Крымскому мосту. Но то, что сделал один человек, другой может сломать. Главное – время и возможности.
"Я думаю, к тому моменту, когда будет скрыта система ПВО противника, создадутся условия, чтобы Керченский мост был выведен из строя на определенное время", – заметил Роман Свитан.
Он считает, что надо четко понимать: уничтожить Крымский мост можно двумя путями – например, несколькими эскадрильями бомбардировщиков, которые сбросят свободно падающие авиабомбы,. Но тогда мост будет разрушен, а его остатки будут лежать на дне Керченского пролива и мешать нашему судоходству.
Поэтому оптимальный вариант уничтожения моста – это освобождение Крыма и разбор Керченского моста на части. Сейчас задача – повредить на время Керченский мост и не дать россиянам возможность отремонтировать его и запустить для выполнения боевых задач логистики,
– подчеркнул Свитан.
Но Крымский мост – не единственная цель ВМС Украины, ведь существует еще шесть "мостов": Керченский железнодорожный мост, автомобильный Керченский мост, Керченская паромная переправа, воздушный и морской "мосты", а также так называемый сухопутный коридор.
Шесть важных "мостов"
По словам полковника запаса ВСУ, точно надо уничтожать три "моста" – железнодорожный, автомобильный и паромную переправу, потому что в этом районе расположены продуктопроводы и энергетические подводные кабели, подаренные Украине Китаем, которые теперь питают военные объекты россиян в Крыму.
Есть воздушный "мост", то есть Ил-76, которые могут забросить большое количество военной амуниции в Крым. Морской "мост" – большие десантные корабли, которые могут работать как паромы и перебрасывать достаточное количество военной продукции в Крым,
– сказал летчик-инструктор.
А шестой "мост" – это так называемый сухопутный коридор, который используется россиянами пока что в автомобильном режиме. Но в ближайшее время они попытаются запустить железную дорогу.
Роман Свитан отметил, что если не перерезать этот сухопутный коридор и выйти на Мелитополь или взять под постоянный контроль автомобильные развязки этого коридора, он будет продолжать действовать. А в ближайшее время россияне еще и будут запускать железнодорожное сообщение от Ростова до Мелитополя, то есть практически до Крыма.
Как только этот железнодорожный сухопутный коридор будет готов к запуску, для нас будет важно в ближайшее время уничтожить два моста – через Миус или через Кальмиус. Миус – это рядом с Таганрогом в России, а Кальмиус – это река от Донецка до Мариуполя,
– добавил военный эксперт.
Эти мосты должны быть уничтожены вместе с Крымским мостом. Тогда можно будет считать, что большую часть логистических цепочек снабжения западного фронта, то есть Запорожской, Херсонской областей и части Крыма будут перерезаны.
Россияне строят железную дорогу: что известно
- Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым. На самом деле это незаконное строительство продолжается уже более года, но официальные "заявления" прозвучали только в марте.
- Новая линия железной дороги должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование Крымского моста. Однако в разведке Великобритании заметили, что она проходит через территорию, которую могут поражать высокоточные ударные системы большой дальности.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что на самом деле оккупанты не строят ничего нового, а просто эффективно используют то, что уже есть. В частности, есть большой участок железной дороги, которая существовала до 2014 года и соединяла Мариуполь с Москвой и Санкт-Петербургом.